Kaymakam Kahraman'dan mahalle ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Kahraman'dan mahalle ziyareti

6 saat önce

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Çalıcaalan ve Çiller mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kahraman'dan mahalle ziyareti, System.String[]

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Çalıcaalan ve Çiller mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kahraman, ziyaretlerinde köylüler, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti ile görüştü.

Mahalle ziyaretlerinde sorunları yerinde görme fırsatı bulduğunu belirten Kahraman, tespit edilen sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

İlçenin tüm mahallelerini ziyaret edeceğini söyleyen Kahraman, "Köy, mahalle ziyaretlerimiz amacına ulaşıyor. Bu ziyaretlerde muhtarlarımızdan mahallelerin sorunlarını yerinde alıyoruz. Böylece, bizler de idareciler olarak bu eksikliklerin giderilmesi yönündeki çabamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

Kaymakam Kahraman'a ziyaretlerinde Cumhuriyet savcıları Burak Kaya, Mustafa Arda Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hami Akbaba da eşlik etti.

Murat KAHRAMAN, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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