Kaymakam Kanyılmaz muhtarlarla buluştu
1 saat önce
Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Kanyılmaz, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.
Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini dile getiren Kanyılmaz, "Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız. Sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.
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