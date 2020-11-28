Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 2020 yılı yatırım programında yer alan toplam uzunluğu 3 bin 300 metre ve 1,1 milyon TL maliyetli Deliktaş - Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, vatandaşların istifadesine sunulacak yolun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA