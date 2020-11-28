Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

28.11.2020 10:51
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi, System.String[]

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 2020 yılı yatırım programında yer alan toplam uzunluğu 3 bin 300 metre ve 1,1 milyon TL maliyetli Deliktaş - Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, vatandaşların istifadesine sunulacak yolun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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