Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
28.11.2020 10:51
Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 2020 yılı yatırım programında yer alan toplam uzunluğu 3 bin 300 metre ve 1,1 milyon TL maliyetli Deliktaş - Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, vatandaşların istifadesine sunulacak yolun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA
Son Dakika 2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını