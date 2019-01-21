Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kapankaya'dan Kore Gazisi ve Şehit Babasına Ziyaret

Kaymakam Kapankaya'dan Kore Gazisi ve Şehit Babasına Ziyaret

8 dakika önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Kore gazisi olan ve aynı zamanda Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın babası Musa İnan'ı, tedavi gördüğü Dinar Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Kaymakam Kapankaya'dan Kore Gazisi ve Şehit Babasına Ziyaret, System.String[]
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Kore gazisi olan ve aynı zamanda Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın babası Musa İnan'ı, tedavi gördüğü Dinar Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Kaymakam Kapankaya'yı ayakta karşılayan 84 yaşındaki şehit babası İnan, ziyarette, "Siz bizim mülki amirimizsiniz, daima sizlerin yanında, sizlere destek olmalıyız." dedi.

Selami Kapankaya ise her zaman gazilerin, şehit ailelerinin emrinde olduklarını, bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.


Dinar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek'in de katıldığı programda, hastanede yatan diğer hastalar da ziyaret edilerek, isteklerinin olup olmadığı soruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:24 Kaynak: AA

Dinar, Kore, Güncel
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