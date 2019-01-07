Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kapankaya'nın Ziyaretleri

Kaymakam Kapankaya'nın Ziyaretleri

2 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar İlçe Sağlık Müdürlüğünü ve 112 Acil İstasyonunu ziyaret etti.

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Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar İlçe Sağlık Müdürlüğünü ve 112 Acil İstasyonunu ziyaret etti.


Dinar İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mezher Işık ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde görüşen Kapankaya, sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından 112 Acil İstasyonunu ziyaret eden Kapankaya, insan sağlığıyla alakalı çok zor bir görev yaptıklarını ifade ederek, sağlık ekiplerini tebrik etti.

Işık ise insan sağlığının her şeyden daha da önemli olduğunu, bu fikir ve düşünce ile hareket ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:15 Kaynak: AA

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