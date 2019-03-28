Kaymakam Kapankaya Öğrencileri Ödüllendirdi
16 dakika önce
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya TOKİ ilkokulu ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek ödüllendirdi.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya TOKİ ilkokulu ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek ödüllendirdi.
Öğrencilere satranç takımı hediye eden ilçe Kaymakamı Kapankaya daha sonra okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Her zaman öğrencilerin başarısı için uğraştıklarını bu konuda okul müdürlerinin ve öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden Kapankaya, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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