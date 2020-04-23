Kaymakam kapı kapı dolaşıp çocukların bayramlarını kutladı - Son Dakika

Kaymakam kapı kapı dolaşıp çocukların bayramlarını kutladı

Yenişehirli çocuklar 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarını evlere taşıdı. Belediye ekipleri, 23 Nisanı coşku ile kutlayan çocuklara hediye dağıttı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci tarafından çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile jest yapıldı. Kaymakam Beşikci, korona virüs nedeni ile evden çıkamayan çocuklar için eğlenceyi ayaklarına götürdü. Şarkılar eşliğinde evlerinde coşan çocuklara Kaymakam Beşikci tarafından hediyeler dağıtıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan semtleri tek tek koro ve çizgi film karakterleriyle dolaşan Kaymakam Beşikci, çocuklarla birlikte şarkılar söyleyip şiirler okudu. Çocukların gözlerini gülümseten Kaymakam Beşikci, tablet, oyuncak, ve benzeri hediyelerle çocukların kapılarını tek tek çalarak bayramlarını kutladı.

Adına yakışır şekilde kutlamalarına devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Beşikci, gün boyu etkinliklerin farklı noktalarda süreceğini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını tebrik ediyor, gazi meclisimizin kuruluşunun 100. yılında başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kurtuluş Savaşından 15 Temmuz'a vatanımızın birliği, dirliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bizler de Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bu sene 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını, gazi meclisimizin kuruluşunun 100. yılında adına şanına yanaşır coşku dolu etkinlik takvimi hazırlamıştık. Anca malumumuz korona virüs tedbirleri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, çocuklarımızın yaşamlarında evlerinde devam ettiği bir dönemde 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmamaları açısından bu coşkuyu çocuklarımızın evlerine taşımaya karar verdik. İlçemizde gün boyu devam edecek farklı noktalardaki etkinliklerle çocuklarımıza bayramlık kıyafetlerini, oyuncaklarını, tablet bilgisayarlarını, şiir ve resimlerini paylaşan çocuklarımıza özel ve sürpriz hediyelerini paylaşarak bu coşkuyu Yenişehirli çocuklarımızla beraber gün boyu 23 Nisan adına şanına yanaşır şekilde kutlayacağız" dedi.