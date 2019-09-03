Kaymakam Kaplay, görevine başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Akdağmadeni Kaymakamlığına atanan Murat Kaplay, göreve başladı.



Saraykent ilçesinde 2014-2016 yılları arasında görev yapan Kaymakam Murat Kaplay, bu dönem içerisinde vekaletle görev yaptığı Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam olarak göreve başladı. Üç yıllık bir aradan sonra Ordu'nun Çamaş ilçesinden Akdağmadeni ilçesine atanan Kaymakam Kaplay, yaptığı açıklamada, sahip olduğu kültürü, doğası ve tarihi mirası ile medeniyetin önemli merkezlerinden birisi olan Akdağmadeni'ne hizmet edecek olmaktan onur, mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtip, "Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ilçe basın mensubu arkadaşlarımız ile bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim" dedi.



Akdağmadeni ilçesine atanan Kaymakam Murat Kaplay, 27 Ağustos 1983 tarihinde Niğde'nin Hacıabdullah Beldesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Niğde'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. - YOZGAT