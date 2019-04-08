Kaymakam Kara'dan Başarılı Öğrencilere Tebrik

Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yarışmalardan başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yarışmalardan başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.



Nevşehir'de düzenlenen okul sporları gençler Türkiye birinciliği müsabakasında Türkiye üçüncüsü olan Tavşanlı Bil Koleji Anadolu Lisesi Öğrencisi ve aynı zamanda Tavşanlı Karate Okulu spor kulübü sporcusu İremsu Bilgi, Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, Okul Müdürü İsmail Çifci ve SANDER Başkanı (Sağlıklı Nesiller Derneği) Halit Duran ile birlikte Kaymakam Yüksel Kara'yı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Kara, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Genç nesillerin spora teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Kara, gençlerin spora yönlenmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de belirtti. - KÜTAHYA

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