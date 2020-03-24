Kaymakam Kara'dan dezenfektan üreten liseye ziyaret - Son Dakika

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Kaymakam Kara'dan dezenfektan üreten liseye ziyaret
6 saat önce
Payas Kaymakamı Polat Kara, ilçede dezenfektan üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi bölümündeki öğrencileri ziyaret etti.
Payas Kaymakamı Polat Kara, ilçede dezenfektan üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi bölümündeki öğrencileri ziyaret etti.
Kara, dezenfektan üretimini yerinde inceleyerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı da Kara'ya eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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