Kaymakam Kara, kontrol noktalarını denetledi - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehir giriş çıkışlarında denetimde bulunan Kaymakam Yüksel Kara, görevli personele iftarlık sıcak yemek ve börek ikram etti.



Kaymakam Yüksel Kara korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama noktalarını denetledi.



Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçe girişlerinde uygulama noktalarında, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca ve İlçe Jandarma komutanı Tuğrul Demiryürek ile birlikte denetledi. Uygulama noktasındaki görevli kolluk kuvvetlerine sıcak yemek ve Boşnak böreği ikramında bulundu.



Denetimlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Yüksel Kara, " İlçemizde bulunan 3 kontrol noktasını ziyaret ettik. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarını kontrol altına alma gibi bir niyetle gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız özverili ve gayretli şekilde, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yaklaşık 12 saati aşan bir hizmet süresi ile çalışıyorlar. Arkadaşlara bugün burada moral motivasyonlarını arttırmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve teşekkür etmek için bugün bizler buraya geldik. Kendilerine iftarlarını rahat açmaları için sıcak yemek ve börek ikramında bulunduk. Bunların dışında ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında 19 gece bekçimiz vardı, onları gündüz saatlerine alarak mahalle aralarına gönderdik. Oralarda gerekli inceleme ve denetlemeler ile mücadeleye katkıda bulunuyorlar. 11 Mayıs itibariyle berber ve kuaförler de açılması nedeniyle polis ve zabıta ekipleri buralarda gerekli incelemeleri yaparak uyarılarda bulundular. Bu denetimler bitmeyecek gerekli uyarıları dikkate almayanlara cezai işlemler gerçekleştirilecek. Bu anlamda gerekli tedbirleri ilçemizde uygulamaya çalışıyoruz. Fakat sadece bizim, kamu görevlilerinin çalışması ile bu iş bitecek bir iş değil vatandaşlarımızın da bu konuda sorumluluk sahibi, duyarlı vatandaş şeklinde davranması gerekiyor. İlçemizde sorun olarak gördüğümüz husus özellikle iftar ve sahur sebebiyle birbirlerine gidip gelme şeklinde hatta burada kontrol noktasında da arkadaşlarımız dile getirdi. Kütahya merkezden ilçemize iftar maksatlı geliş gidişlerin olduğunu öğrendik. Bunlar doğru değil, bunları mümkün olduğunca yapmamamız gerekiyor. Seyahat kısıtlaması olmayan kişilerin ancak kendilerini izole ederek bilinçli şekilde hareket ederek bizlere yardımcı olabilir ve salgının yayılmasını önleyebilirler" dedi.



Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Yüksel Kara, yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, bu süreçte fedakarca ve sabırla görev yapan kolluk güçlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA