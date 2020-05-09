Kaymakam Kara: "Salgının yayılmaması için çalışmalar aralıksız sürüyor"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Korana virüs (Covid-19) kapsamında uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Korana virüs (Covid-19) kapsamında uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Kaymakam Kara, yeni tip Korana virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçeye giriş çıkış kontrollerinin sürdüğünü kaydetti.

Kara, yaptığı açıklamada salgınının ilçede yayılışına meydan vermemek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Tedbirlerin kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde titizlikle uygulandığını dile getiren Kaymakam Kara, önlemlerden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

Kara, ilçeye giriş çıkış kontrollerinin devam ettiğini ifade ederek, "Kapatılan iş yerlerinin, açık olma zarureti olan işyerlerinin, sokağa çıkma yasağı olan yaş aralığındaki vatandaşların titizlikle kontrolleri yapıldı. İhlallerde de gerekli işlemler yapıldı" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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