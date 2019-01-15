Son Dakika Haberleri: Kaymakam Karaca'nın Ev Ziyaretleri

Kaymakam Karaca'nın Ev Ziyaretleri

1 saat önce

Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek isteklerini dinledi.

Kaymakam Karaca'nın Ev Ziyaretleri, System.String[]
Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek isteklerini dinledi.


Ailelerle evlerinde bir araya gelen Kaymakam Karaca, ailelerin durumları hakkında detaylı bilgi alarak bir süre sohbet etti.


Vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek adına bu ziyaretleri sık sık yaptıklarını belirten Karaca, "Devletimiz imkanlarını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunmak bizlerin görevi. İlçemizde de ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarının diniliyoruz. Sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Gerek yaşlı ve gerekse yardıma muhtaç ailelerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz onların her zaman yanında." dedi.


Ziyaretlere, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hatice Soran da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Mustafa Karaca, Karapınar, Güncel
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