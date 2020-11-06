Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil" - Son Dakika

Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"

06.11.2020 21:18
Kaymakam Karadağ:

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, 3 Kasım tarihinde akşam saatlerinde Korona virüsle ilgili yapılan polis uygulamasında kimsenin özel hayatına müdahale edilmesinin söz olmadığını bildirdi.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, 3 Kasım tarihinde akşam saatlerinde Korona virüsle ilgili yapılan polis uygulamasında kimsenin özel hayatına müdahale edilmesinin söz olmadığını bildirdi.

Karadağ, Hisarcık ilçesinde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan bilgilendirici ve rehberlik edici polis uygulamasının sosyal medyada 'özel hayata müdahale' ifadesiyle yer alması üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kaymakam Karadağ, "3 Kasım Salı günü akşam saatlerinde yapılan polis uygulamasında İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında alınan, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü gibi insanların bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin yasaklandığı megafonla polis araçlarından duyurulmuş, kapı ve pencerelere çıkan vatandaşlara yasaklar hakkında iyi niyetli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basında yer alan görüntülerden de anlaşılacağı gibi evlerin içerisine girilmemiş, vatandaşlar rahatsız edilmemiş, kimsenin özel hayatına müdahale edilmesi söz konusu olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaymakam Karadağ: Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil

Hisarcık, Karadağ, Polis, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Karadağ: 'Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil' - Son Dakika


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