Kaymakam Karadağ: "Köylerimizin neredeyse tamamında içme suyu problemi var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Karadağ: 'Köylerimizin neredeyse tamamında içme suyu problemi var' - Son Dakika

Kaymakam Karadağ: "Köylerimizin neredeyse tamamında içme suyu problemi var"

6 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, ilçeye bağlı 25 köyün neredeyse tamamında içme suyu problemi olduğunu ifade etti.

Kaymakam Karadağ:

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, ilçeye bağlı 25 köyün neredeyse tamamında içme suyu problemi olduğunu ifade etti.


Beyköy, Saklar ve Kurtdere köylerinde yapımı süren ve tamamlanan çalışmalara yönelik yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Karadağ, vatandaşlarla bir araya gelip talepler üzerine istişarelerde bulundu.


İlçenin 25 köyünün neredeyse tamamında içme suyu problemi olduğunu söyleyen Karadağ, yeni dönemde tüm köyleri içine alacak şekilde bir çalışma yapılacağını ve bu doğrultuda Hisarcık köylerindeki içme suyu probleminin en aza indirileceğini belirtti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Karadağ, Beyköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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