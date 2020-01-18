Kaymakam Karahan, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kaymakam Karahan, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi

13 dakika önce

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, bazı mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Karahan, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi, System.String[]

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, bazı mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Karahan, Vakıfiğdemiir Mahallesi Muhtarı Talat Kaya, Deliller Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özgür ve mahalle sakinleri ile görüşerek, sorun ve talepleri dinledi.

Karahan, sorun ve isteklerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Mahalle ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutan Vekili Yetiş Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu, Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Veli Emre Yiğit ve İlçe Müftüsü Safi Çıınar da katıldı.

Hüseyin Özgür, Erkan Karahan, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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