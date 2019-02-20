Son Dakika Haberleri: Kaymakam Karakurt, Köpek Barınağında İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Karakurt, Köpek Barınağında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ilçede yapımı devam eden köpek barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Karakurt, Köpek Barınağında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ilçede yapımı devam eden köpek barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt Gökçebey'de İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanılan köpek barınağı hakkında bilgi aldı. Gökçebey İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu, barınakta ameliyathane binası ve bakımcı evinin tamamlandığı belirterek, "Büyük köpeklerin barınacağı alan tamamlandı. Çevre duvarının yapımı da bitti. Yavru köpeklerin barınacağı alan ile birlikte parke çalışmalarını tamamlayarak barınağı hazır hale getireceğiz" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:25 Kaynak: İHA

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