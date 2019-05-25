Son Dakika Haberleri: Kaymakam Karakurt "Süzek Kanyonu Macera Parkuru"nu inceledi

Kaymakam Karakurt "Süzek Kanyonu Macera Parkuru"nu inceledi

2 saat önce

Zonguldak'ta, Gökçebey Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, "Süzek Kanyonu Macera Parkuru"yla ilgili çalışmaları inceledi.

Kaymakam Karakurt
Zonguldak'ta, Gökçebey Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, "Süzek Kanyonu Macera Parkuru"yla ilgili çalışmaları inceledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karakurt'un, 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteklediği ve çalışmalarına başlanan "Süzek Kanyonu Macera Parkuru"nu incelemek için yetkililerle proje uygulanan bölgeyi gezdiği belirtildi.
Açıklamada, Ökkeş Furkan Karakur'tun şu ifadelerine yer verildi:
"Gökçebey Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve kaymakamlık olarak, Süzek Kanyonu Macera Parkuru ile doğal ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgemizin turizm altyapısının ve sosyo-kültürel altyapının iyileştirilmesine ve turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlamak suretiyle bölgenin kalkınma potansiyelini harekete geçirmek istemekteyiz. Amacımız, ilçemiz turizminde önem taşıyan doğasının erişilebilirliğini artırarak, ilçe turizm gelirlerini artırmak, yapımına başladığımız Bodac, Gaziler ve Namazgah köyleri arasında bulunan süzek deresinin ıslah çalışmalarının bitirilerek turizme kazandırılması. Süzek deresi içerisinde bulunan ve kendine özgü güzellikleriyle doğa harikası olan şelalelerin turizme kazandırılması, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin rekreasyon ve dinlenme, yeme- içme gibi ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekan oluşturmak, Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini tanıtımlarını yaparak turizme açmak ve bu sayede Gökçebey ilçesinin turizm potansiyelini harekete geçirmek. Bölgenin turizm açısından değerlerini ortaya çıkararak farkındalık oluşturmaktır."
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:22 Kaynak: AA
Zonguldak, Gökçebey, Karakurt, Güncel
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