Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencileri ağırladı

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, kros yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencileri ağırladı, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, kros yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ağırladı.


Kovancılar ilçesinde Okçular Ortaokulu öğrencileri 35 ilden 650 öğrencinin yer aldığı bölge atletizm kros yarışmalarına katıldı. Öğrenciler, katıldıkları Yıldız Kızlar Kategorisinde 4. oldu. Yarışlardan dönen öğrencileri Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu makamında misafir etti.


Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Karaloğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - ELAZIĞ

Kovancılar, Atletizm, Okçular, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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