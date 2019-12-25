Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, yarışmalara katılıp dereceye giren öğrencilerle bir aya geldi.

Kaymakam Karaloğlu, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, yarışmalara katılıp dereceye giren öğrencilerle bir aya geldi.


Elazığ' da düzenlenen okullar arası masa tenisi ve atletizm yarışlarına Kovancılar ilçesinden de öğrenciler katıldı. İlçeden katılan öğrenciler okulları,Kovancılar Anadolu, Çok Programlı Anadolu Liseleri ile İmam Hatip, Okçular, Ekinözü ve İsmetpaşa orta okullarının dereceye girmesini sağladı. Okullarına derece getiren öğrenciler Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya'yı ziyaret etti.


Kaymakam Karaloğlu, ziyarette öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ

Kovancılar, Atletizm, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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