Kaymakam Karaman'a ziyaret

KOCAELİ(AA) - Darıca Gençlerbirliği Sportif AŞ Kulüp Başkanı Arif Gülen, ziyaretlerini sürdürüyor.

KOCAELİ(AA) - Darıca Gençlerbirliği Sportif AŞ Kulüp Başkanı Arif Gülen, ziyaretlerini sürdürüyor.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman'ı ziyaret eden Gülen, kulübün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verdi.

Arif Gülen, burada yaptığı açıklamada, Kaymakam Karaman ile 1 saat görüştüklerini belirterek, "Kendisi bizim kulübe sahip çıkmamız ve sonrasındaki süreçten duyduğu memnuniyeti belirtti. Her türlü destek için elinden geleni yapacağını, gerçekleştirmeyi düşündüğümüz kampanya ve süreçlerde mülkü idare amiri olarak üzerine düşen görevden kaçınmayacağını iletti. İlçemizin Kaymakamı Ömer Karaman'ın yanımızda olduğunu iletmesi bizleri oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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