Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan Kur'an Kursu'na ziyaret
1 saat önce
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Merkez Kız Kuran Kursu'nu ziyaret etti.
Gölova Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:53 Kaynak: AA
Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Merkez Kız Kuran Kursu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karaosmanoğlu, kurs yetkililerinden bilgiler alarak yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.
Kursiyerlere çeşitli hediyeler veren Karaosmanoğlu, kurslarda yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetleri sayesinde çocukların İslam dinini öğrendiğini söyledi.
İlçe Müftüsü Ünal Çolak ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.
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