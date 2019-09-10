Son Dakika Haberleri: Kaymakam Karaosmanoğlu, öğrencileri ziyaret etti
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Kaymakam Karaosmanoğlu, öğrencileri ziyaret etti

1 saat önce

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.

Kaymakam Karaosmanoğlu, öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.


Eğitim haftası etkinlikleri kapsamında ilçede bulunan Hasan Şakar İlkokulu'nu ziyaret eden Karaosmaoğlu, tüm eğitim camiasına yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle sohbet eden Karaosmanoğlu, okula alışma süresinde sınıflarda çocuklarının yanında olan annelerle de bir süre konuştu.

Karaosmanoğlu, güzel ve başarılı bir eğitim yılı olması temennisinde bulunarak, özellikle sınavlarda başarılı olunması için el birliğiyle gayret edilmesini istedi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney ve kurum amirleri de eşlik etti.

Gölova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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