Kaymakam Karasu: "Milletimiz vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğüne kendisini adamış bir millettir"

Aksaray'ın Sultanhanı İlçesi Kaymakamı Murat Karasu, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Milletimiz vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğüne kendisini adamış bir millettir" dedi.



İlçe Kaymakamı Karasu, Türkiye topraklarında güven, huzur ve emniyetimizi temin eden kahraman gazilerin, milletin kalbinde daima ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bizim milletimiz, Çanakkale ve İstiklal Harbinde gösterdiği üstün mücadelede görüldüğü gibi vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğüne kendisini adamış bir millettir. Aziz milletimiz bu kararlılığını 15 Temmuz gecesi de gösterip milli iradesine sahip çıkarak tarihin sayfalarına bir destan daha yazmıştır. Tarih boyunca vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna mücadeleler veren Türk Milleti bu uğurda her zaman seve seve canını ortaya koymuş ya şehitlik ya da gazilik mertebesine erişmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulması yüce milletimizin bu fedakarlığı ve inancı sayesinde olmuştur. Üzerinde bağımsız bir şekilde yaşadığımız bu vatanı canları pahasına korumuş olan tüm gazi ve şehitlerimize büyük Türk Milleti her zaman minnettar kalacak ve dün olduğu gibi bugün de vatanının bölünmez bütünlüğünü, bayrağını, bağımsızlığını ve vatan toprağını canı pahasına koruyacak ve savunacaktır. Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletimizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür ve müstakil yaşamasını sağlamıştır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere kazandıran ve emanet eden tüm silah arkadaşlarına, kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Başta vatanımızın varlığı, birliği ve beraberliği için her dönemde canlarını feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, tüm gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum" dedi. - AKSARAY