Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret

6 saat önce

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret, System.String[]

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, gazilere ziyaret gerçekleştirdi.


İlçedeki gazileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Karataş, gazilerle hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.


Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilere sonsuz minnet borçlu olduklarını dile getiren Karataş, "Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bize vatan olmuştur. Şehit aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Bizler her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - ÇORUM

Karataş, Laçin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
20:10 Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür - Son Dakika
20:08 Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
20:05 Rıza Çalımbay sarı kart gördü - Son Dakika
20:00 Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı - Son Dakika
19:58 2019 yılının son deve güreşi Gömeç'te yapıldı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 20:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]