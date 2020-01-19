Kaymakam Karataş'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Karataş'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Kaymakam Karataş'tan kan bağışı kampanyasına destek

6 saat önce

Türk Kızılay'ı Çorum Şubesi tarafından Laçin ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakam Karataş'tan kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Türk KızılayÇorum Şubesi tarafından Laçin ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Kızılay'ın kan bağışı aracını ziyaret ederek destek olan Laçin Kaymakamı Emine Karataş, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.


Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Karataş, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Herkesi bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kızılay, Karataş, Laçin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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