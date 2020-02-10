Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Çorum'un Laçin Kaymakamı Emine Karataş, halk buluşmaları kapsamında Çamlıca köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Çorum'un Laçin Kaymakamı Emine Karataş, halk buluşmaları kapsamında Çamlıca köyünü ziyaret etti.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kaymakam Karataş, vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. İhtiyaç ve taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede karşılanacağını dile getiren Karataş, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek, bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.


Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise, Kaymakam Karataş'a teşekkür ettiler. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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