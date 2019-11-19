İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, İkizce'nin gelişmeye açık, potansiyeli güçlü bir ilçe olduğunu söyledi.

Kasımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce göreve başladığı söyledi.

İlçedeki değerleri gün yüzüne çıkartıp ilçenin büyümesini hızlandırmayı istediğini anlatan Kasımoğlu, "İkizce'ye geldiğimde ilçeye ilişkin brifingleri aldığımda buranın potansiyelini gördüm. Burada ciddi bir potansiyel var. O potansiyelin içini dolduracak olan buranın kaynaklarıdır. Yani insanları, mülki, mahalli ve idari amirler ile birlikte halkın el ele vermesi, bu kapsamda çalışma şevkinin olması gerekiyor. Burada bunun hepsi var." dedi.

İkizce'nin gelişmeye açık, potansiyeli güçlü bir ilçe olduğunu vurgulayan Kasımoğlu, "Bu yönüyle İkizce'yi ve İkizcelileri sevdim. İnşallah İkizceliler de beni sever, birlikte ilçemizin gelişmesine katkı sağlarız. İkizcelilerle ilçemizin çehresini değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaymakam Kasımoğlu, burada halkla birlikte çok şeyler yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.