Kaymakam Kaya Askere Gitti
1 saat önce
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek için Kütahya'ya gitti. Kaymakam Kaya'nın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Manyas Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam adayı Didem Dinç vekalet edeceği öğrenildi. - BALIKESİR
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