Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya Askere Gitti

Kaymakam Kaya Askere Gitti

1 saat önce

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

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Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek için Kütahya'ya gitti. Kaymakam Kaya'nın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Manyas Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam adayı Didem Dinç vekalet edeceği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
Balıkesir, Kütahya, Manyas, Güncel
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