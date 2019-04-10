Kaymakam Kaya Askere Gitti

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.



Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya vatani görevini yerine getirmek için Kütahya'ya gitti. Kaymakam Kaya'nın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Manyas Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam adayı Didem Dinç vekalet edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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