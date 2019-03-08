Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kaymakam Kaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

37 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Kaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Kaya, yayımlamış olduğu mesajında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın sosyal yaşamda yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları ifade etmeleri açısından önemli bir gündür. Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız sevginin, merhametin, fedakarlığın ve duyarlılığın sembolüdürler. Kadınlarımız hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alarak ailelerine ve topluma önemli katkılar sağlamaktadırlar. Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için, kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Güçlü bir Millet olmanın gereklerinden biri de hiç şüphesiz kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Medeniyetimizde çok özel bir konuma sahip olan, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değer ile ülkemizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Nurullah Kaya, Şuhut, Afyon, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]