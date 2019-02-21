Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya'dan Başarılı Personele Teşekkür Plaketi

Kaymakam Kaya'dan Başarılı Personele Teşekkür Plaketi

54 dakika önce

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, kamu tasarrufunun sağlanması, zararın önlenmesi ile kamusal fayda ve gelir sağlanmasına öncülük eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakam Kaya'dan Başarılı Personele Teşekkür Plaketi, System.String[]
Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, kamu tasarrufunun sağlanması, zararın önlenmesi ile kamusal fayda ve gelir sağlanmasına öncülük eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kamu tasarrufunun sağlanması, zararın önlenmesi ile kamusal fayda ve gelir sağlanmasına öncülük eden personeline başarı belgeleri verildi. Personele belgelerini veren Kaymakam Sabit Kaya, "Görevlerinizi yerine getirirken devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine sunma konusunda olağanüstü gayret ve çalışmalarınız ile başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladığınız üstün gayret ve başarı için siz değerli kurum personeline fedakarlık ve özverili çalışmalarınız için devletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Başta ilçe müdürümüz Ahmet Kılıç beyefendi ve siz değerli mesai arkadaşlarıma Akhisar ilçemiz mülki amiri olan Kaymakamımızdan bu iltifat dolu sözlere mazhar olmanız bizleri hem gururlandırdı hem de mutlu etti" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Sabit Kaya, Akhisar, Güncel
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