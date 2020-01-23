Kaymakam Kaya'dan köy ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Kaya'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Kaya'dan köy ziyaretleri

6 saat önce

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, köy ziyaretlerine devam ediyor.

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Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaya ile ilgili kurum müdürleri, Alan, Tepeköy, Mağaraobruğu, Gölköy, Yukarıovacık, Yemişen ve Dedeköy köylerini ziyaret etti.

Kaya, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgi verildiğini anlatan Kaya, köylerde vatandaşlar ve muhtarlarla sağlıklı iletişim kurulduğunu, bu sayede sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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