Kaymakam Kaya'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

Kaya, beraberinde Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz ile Arpadere köyünü ziyaret ederek, köy muhtarından sorunları ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Kaya, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını, bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Asıl amacın Hamamözü ve köylerine hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Kaya, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.