Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya için veda etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Kaymakam Kaya için veda etkinliği düzenlendi

Kaymakam Kaya için veda etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Mudurnu Kaymakamlığından Amasya'nın Hamamözü Kaymakamlığına atanan Özgür Kaya için veda etkinliği düzenlendi.

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Mudurnu Kaymakamlığından Amasya'nın Hamamözü Kaymakamlığına atanan Özgür Kaya için veda etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Kaya, Mudurnu'da görev yaptığı yaklaşık 5 aylık süre içinde ilçenin temel sorunlarına çözüm aradıklarını kaydetti.

Kendisinin Mudurnu'ya devleti temsilen geldiğini belirten Kaya, "İlçede daha uzun süre kalmak isterdim. Bu tayin benim için de zamansız oldu. Allah'ın emriyle ondan sonra devletin talimatına da boynumuz kıldan ince. Gideceğim yer de belli oldu. Amasya Hamamözü ilçesinde kaymakam olarak gidiyorum. Kapım herkese açık." dedi.

Kaya'ya konuşmasının ardından Mudurnu Belediye Başkan vekili İlknur Kaymak, İlçe Emniyet Müdür vekili Hasan Hüseyin Turanlı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Veda etkinliğine Seben Kaymakamı Mustafa Atış, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hamamözü, Mudurnu, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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