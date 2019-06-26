Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya, kıraathaneleri gezdi
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Kaymakam Kaya, kıraathaneleri gezdi

24 dakika önce

BOLU( AA) - Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede bulunan kıraathaneler ile çay ocaklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kaya, kıraathaneleri gezdi, System.String[]
BOLU( AA) - Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede bulunan kıraathaneler ile çay ocaklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaya, ziyaret ettiği kıraathane ve çay ocaklarında vakit geçiren ilçe sakinleri ile çay içerek sohbet etti.
Ziyaretleri esnasında hem vatandaşlar hem de bölgede bulunan öğrencilerle konuşan Kaya, "Halkın içinde olmak güzel. Onlarla sohbet edip dertlerini de dinliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:09 Kaynak: AA
Özgür Kaya, Mudurnu, Güncel
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