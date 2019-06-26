Kaymakam Kaya, kıraathaneleri gezdi
24 dakika önce
BOLU( AA) - Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede bulunan kıraathaneler ile çay ocaklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:09 Kaynak: AA
BOLU( AA) - Mudurnu
Kaymakamı Özgür Kaya
, ilçede bulunan kıraathaneler ile çay ocaklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaya, ziyaret ettiği kıraathane ve çay ocaklarında vakit geçiren ilçe sakinleri ile çay içerek sohbet etti.
Ziyaretleri esnasında hem vatandaşlar hem de bölgede bulunan öğrencilerle konuşan Kaya, "Halkın içinde olmak güzel. Onlarla sohbet edip dertlerini de dinliyoruz." dedi.
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