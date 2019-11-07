Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya köy halkının sorunlarını dinledi
Son Dakika Yaşam Kaymakam Kaya köy halkının sorunlarını dinledi

Kaymakam Kaya köy halkının sorunlarını dinledi

7 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Kayabelen köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Kaya köy halkının sorunlarını dinledi, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Kayabelen köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.


İlk olarak köy muhtarlığını ziyaret eden Kaymakam Kaya, burada Kayabelen Köyü Muhtarı Hamza Oğuz ve vatandaşlar ile bir süre hasbihal ederek vatandaşların telefon şebeke hattı ve içme suyu isale hattı sorunlarını dinledi. Gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Kaymakam Kaya, vatandaşlar ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Oğuz ve vatandaşlar, Kaymakam Kaya'ya teşekkür ettiklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Kayabelen, Şuhut, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil sırası beklerken can verdi
Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı 10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya köy halkının sorunlarını dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]