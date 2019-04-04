Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya Minik Güreşçileri Ödüllendirdi

Kaymakam Kaya Minik Güreşçileri Ödüllendirdi

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, kent merkezinde gerçekleştirilen serbest ve grekoromen güreş müsabakalarında dereceye giren Şuhutlu minik güreşçileri makamında ödüllendirdi.

Kaymakam Kaya Minik Güreşçileri Ödüllendirdi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, kent merkezinde gerçekleştirilen serbest ve grekoromen güreş müsabakalarında dereceye giren Şuhutlu minik güreşçileri makamında ödüllendirdi.

Güreş öğretmenleri Tolgahan Karataş ile Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret eden minik güreşçiler oldukça heyecanlıydı. Şuhut ilçesini Afyonkarahisar'da temsil eden minik güreşçiler, güreş müsabakalarında 14 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya alarak ilçeye gururla dönmüşlerdi. Kaymakam Kaya bu güzel gururu Şuhut ilçesine yaşatan minik güreşçileri makamında ödüllendirerek, vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Akabinde ise başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

Nurullah Kaya, Şuhut, Afyon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Demirkol'dan Arda Açıklaması: Röportaj Yaptık, Bunu Sormayın Dedi Tottenham'ın 1 Milyar Sterlinlik Yeni Stadı Hakkında Bilimesi Gerekenler Galatasaray Babel İle Anlaştı! İşte Ücreti Fenerbahçe'ye Jailson Piyangosu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya Minik Güreşçileri Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]