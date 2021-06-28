Kaymakam Kaya, Minnetler Mahallesinde Kiraz Alım Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

Kaymakam Kaya, Minnetler Mahallesinde Kiraz Alım Merkezini Ziyaret Etti
28.06.2021 21:08
Kaymakam Kaya, Minnetler mahallesinde kiraz alım merkezini ziyaret ettiDemirci Kaymakamı Adem Kaya Minnetler mahallesinde meyve alım merkezinde alım yapan firmaları ve kiraz üreticileri ziyaret etti.
Kaymakam Kaya, Minnetler mahallesinde kiraz alım merkezini ziyaret ettiDemirci Kaymakamı Adem Kaya Minnetler mahallesinde meyve alım merkezinde alım yapan firmaları ve kiraz üreticileri ziyaret etti. İlçenin geçim kaynaklarından olan kiraz'ın hasat zamanın gelmesi ile birlikte ilçede hareketlilik arttı. Bu çerçevede Kaymakam Adem Kaya, meyve alım merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde üreticiler ve alıcı firma yetkilileriyle görüştü. Ziyarette Kaymakam Adem Kaya'ya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'de eşlik etti.
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