Kaymakam Kaya pazar denetiminde - Son Dakika

Kaymakam Kaya pazar denetiminde

11.12.2020 17:47
Kaymakam Kaya pazar denetiminde, System.String[]

Manyas'ta daha önceleri Cumartesi günleri kurulan ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma gününe alınan Manyas Pazarında korona virüs önlemleri Kaymakam Muhammed Kaya tarafından denetlendi.

Manyas'ta daha önceleri Cumartesi günleri kurulan ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma gününe alınan Manyas Pazarında korona virüs önlemleri Kaymakam Muhammed Kaya tarafından denetlendi.

Beraberinde Emniyet Amiri Enes Dündar ile pazar alanını dolaşan Kaymakam Kaya, maske, mesafe konusunda vatandaşları ve pazarcı esnafını uyardı. Kaymakam Muhammed Kaya, bir süre de ilçe pazarına hakim bir yer olan Öğretmenevinin terasından denetimlerini sürdürdü. Kaymakam Kaya, "Maalesef korona virüs salgını sürüyor, tedbirleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz, aksi halde bu salgından kurtulmamız çok zorlaşır. Her birey bu konuda dikkatli olmak ve uyarılara harfiyen uymak zorundadır, ben yine de genel anlam da kurallara uyan Manyas halkına teşekkür ediyorum" dedi. Bu arada pazara giriş yerlerine konulan barikatlarda güvenlik güçleri vatandaşların ateşlerini ölçerek ve sınırlı sayıda alıyorlar. - BALIKESİR

Kaymakam Kaya pazar denetiminde
Kaymakam Kaya pazar denetiminde
Kaymakam Kaya pazar denetiminde
Kaymakam Kaya pazar denetiminde

Cumartesi, Manyas, Pazar, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Kaya pazar denetiminde - Son Dakika


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