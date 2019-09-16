Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaya sigara ve gıda denetimi yaptı
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Kaymakam Kaya sigara ve gıda denetimi yaptı

28 dakika önce

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezinde bulunan kahvelerde sigara, lokantalarda ise gıda denetimleri yaptı.

Kaymakam Kaya sigara ve gıda denetimi yaptı, System.String[]

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezinde bulunan kahvelerde sigara, lokantalarda ise gıda denetimleri yaptı.


Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezinde bulunan kahvehaneler de sigara denetimi yaparken, öğrencilerin uğrak yeri lokantalarda da gıda denetimi yaptı. Denetimlere İlçe Emniyet Karakol Amiri Sefer Yalçın, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan ile denetimlerini gerçekleştiren, Kaymakam Kaya yaptığı açıklamada, "Sigara denetimleri zaten rutin olarak yapılıyor, bizde bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kahvelerimiz de denetimleri gerçekleştirdik, kahvelerimiz yasak konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar, bunu gördük, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Okullarımızın eğitime açılması dolayısıyla da öğrencilerimizin ağırlıklı olarak yemek yedikleri ayaküstü fastfood tarzı lokantalar da ki gıdaları inceledik, pişirme yerlerini kontrol ettik, toplum sağlığına gerekli özeni göstermek zorundayız" dedi. - BALIKESİR

Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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