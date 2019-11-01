Kaymakam Kaya ve Başkanı Bozkurt'dan kamu kurumlarını ziyareti

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, bazı kamu kurumlarını ziyaret etti.



Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt'a, ziyaretleri esnasında AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir eşlik etti. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt ile birlikte İGM üyeleri ilk olarak Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Şuhut'a İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi eliyle yapılacak çalışmaları değerlendiren Kaymakam Kaya, Başkan Bozkurt, Başkan Diren ve İGM üyeleri Başkan Çoban'a Şuhut merkez ve köylerinde yaşanan sorun ve problemleri ileterek, çözülmesi hususunda talepte bulundu. Ziyaret karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.



Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya'yı ziyaret eden Kaymakam Kaya, Başkan Bozkurt, Başkan Diren ve İGM üyeleri Şuhut'ta faaliyet gösteren Metroloji Radarı ve İstasyonu hakkında da bilgiler aldı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesini gezen heyete bilgiler aktaran Müdür Akçakaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR