Kaymakam Kayabaşı kütüphane ve laboratuvar açılışına katıldı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yavuz Selim Okulu'nda faaliyete geçen laboratuvar ve kütüphanenin açılışına katıldı.

Otbiçer Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Okulu'nda kurulan laboratuvar ve kütüphane, Kaymakam Kayabaşı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, İl Mili Eğitim Şube Müdürü Nesin Tunçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu ve Okul Müdürü Murat Akbulut'un açılış kurdelesini kesmesiyle hizmete açıldı.

Kayabaşı, yaptığı konuşmada, öğrencilerin ders çalışabilecekleri alanların oluşturulmasının gerekli olduğunu söyledi.

Kayabaşı, "Öğrencilerin erken yaşta kitap okumayı alışkanlık haline getirmesini önemsiyoruz. Açılışını yaptığımız laboratuvar ve kütüphanelerimiz son derece modern bir şekilde hazırlandı. Öğrencilerimiz bu alanlardan her zaman faydalanabilecek. Kütüphanenin açılışında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.