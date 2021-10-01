Kaymakam Kayabaşı, Nusaybin'de görev yapan okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, şube ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kayabaşı, milli eğitimin önemine değinerek toplumun geleceğinin inşasında önemli rol oynadığını belirtti.

Bu bakımdan milli eğitime yönelik her çalışmayı önemsediklerini ifade eden Kayabaşı, şunları söyledi:

"Çocuklarımız iyi yetişiyorsa başarı bizim, iyi yetişmiyorsa başarısızlık hepimizindir. Önemli olan bina değil binaların içerisindeki zihniyettir. Çocuklarımız doktor, öğretmen, avukat, marangoz veya tamirci olsun ama ne olursa olsun topluma, annesine, babasına, vatanına, milletine, bayrağına faydalı bireyler olsun. Öğretmenlerden ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bize gelen makul ve mantıklı olan her talep bizden destek görecektir. Neye ihtiyacınız varsa maddi ve manevi tüm desteğimizle yanınızdayız. Öğretmenlik müessesi çok önemli bir camiadır. Sizden muradımız çocuklarımızın kalbine dokunan öğretmenlerimiz olmanızı istiyoruz. Okul yöneticilerimiz de okulumuza ve okul çevresine sahip çıkacaklardır."

Öğretmenlerin öğrenci ve velileriyle yakın diyalog kurmasının ve onları yakından tanımasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Kayabaşı, "İnsanlara birebir temas eden en yakın mesai arkadaşlarımızsınız. Çocuklarımız 1-2 gün okula dertli geliyorsa öğretmenlerimiz aileyle iletişime geçmelidir, belki maddi ve manevi sorunları vardır. Bu noktada öğretmenlerimiz dikkatli olsun. Bir mağdur aile veya öğrencimiz varsa onu mutlaka bize iletin. Bu bağlamda veli ziyaretlerini önemsiyoruz. Ev ziyaretleri velinin okula bakış açısını değiştiriyor." dedi.

Toplantı, okul müdürlerinin söz alarak okullarındaki talepleri dile getirmesiyle sona erdi.