Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, kar yağmasının ardından tehlike arz eden şehir içi yollarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, kar yağmasının ardından tehlike arz eden şehir içi yollarda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Kaykaç, Huzurevi kavşağı, Sanayi giriş ve çıkış noktalarında, Kalkancı sapağı yollarında tehlike arz eden durumlar hakkında incelemelerde bulunup yapılması gerekli iş ve işlemler ile ilgili karayolları çalışanlarından bilgi aldı.


Kaymakam Eyüp Kaykaç bu düzenlemelerin biran önce faaliyete geçirilmesi için gerekli görüşmeleri yaptı. - ERZİNCAN

Eyüp Kaykaç, Refahiye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:26 Kaynak: İHA
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