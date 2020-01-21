Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Erzincan'ın Refahiye ilçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, kar yağmasının ardından tehlike arz eden şehir içi yollarda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:26 Kaynak: İHA
Erzincan'ın Refahiye ilçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, kar yağmasının ardından tehlike arz eden şehir içi yollarda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Kaykaç, Huzurevi kavşağı, Sanayi giriş ve çıkış noktalarında, Kalkancı sapağı yollarında tehlike arz eden durumlar hakkında incelemelerde bulunup yapılması gerekli iş ve işlemler ile ilgili karayolları çalışanlarından bilgi aldı.
Kaymakam Eyüp Kaykaç bu düzenlemelerin biran önce faaliyete geçirilmesi için gerekli görüşmeleri yaptı. - ERZİNCAN
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