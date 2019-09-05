Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kazez'den Muharrem ayı mesajı
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Kaymakam Kazez'den Muharrem ayı mesajı

2 saat önce

Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kazez'den Muharrem ayı mesajı, System.String[]

Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kazez, mesajında, Muharrem ayının kalbinde iman taşıyan herkesin yüreğinde büyük bir hüzün barındırdığını belirtti.

Kerbela'nın acısının yüreklerde hissedildiğini belirten Kazez, şunları kaydetti:

"Muharrem ayının bizlere en önemli öğretisi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınarak kardeşçe yaşamayı sağlamak olmalıdır. Allah bu millete acı yaşatmasın, Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle Kerbela şehitleri ile cennet vatanımız uğrunda canlarını hiçe sayarak şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, İslam alemine Ehlibeyt dostlarına başsağlığı diliyorum."

Çemişgezek, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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