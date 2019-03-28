Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kazez, Emekli Korucularla Bir Araya Geldi

Kaymakam Kazez, Emekli Korucularla Bir Araya Geldi

2 saat önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, emekli korucularla bir araya geldi.

Kaymakam Kazez, Emekli Korucularla Bir Araya Geldi, System.String[]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, emekli korucularla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Harun Kazez, güvenliğin sağlanmasında önemli yer alan emekli güvenlik korucularını misafir etti.Konuklarını öğretmenevi çok amaçlı salonunda ağırlayan Kazez, karşılıklı sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Emekli korucuları konuk eden Kaymakam Harun Kazez,"Kahraman polislerimiz, askerlerimiz gibi güvenlik korucularımız da bu cennet vatanımız için canlarını hiçe sayarak görev yapıyor. Emekli güvenlik korucularımız terör olaylarının en yoğun şekilde yaşandığı dönemlerde görev yaptılar. Bu gün emekli oldukları için onların fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil. Konu vatan savunması olunca, vatan savunmasında emeklilik yoktur. Birçok arkadaşımızın terörün yoğun olduğu yıllarda gönüllülük esasıyla terörle canı pahasına mücadele ettiğini biliyoruz. Görevi başında ve emekli güvenlik korucularımızla fırsat buldukça bir araya gelmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz"dedi.

Emekli güvenlik korucuları da,görev verilmesi durumunda her zaman hazır olduklarını aktardı. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Son Dakika! Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kazez, Emekli Korucularla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]