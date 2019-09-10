Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kazez;"Muharrem ayının bizlere en temel öğretisi birlik beraberlik ve dayanışma...
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Kaymakam Kazez;"Muharrem ayının bizlere en temel öğretisi birlik beraberlik ve dayanışma...

54 dakika önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi kaymakamlığı, Muharrem orucu dolayısıyla cemevi'nde iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Kazez;

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi kaymakamlığı, Muharrem orucu dolayısıyla cemevi'nde iftar programı düzenlendi.


Çemişgezek Kırklar Cemevi'nde verilen iftara, Kaymakam Harun Kazez, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Cumhuriyet Savcıları Kübra Çopur, Merve Eroğlu,İlçe Müftüsü Sami Kencik, Çemişgezek Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız, Pertek Cemevi Başkanı Hüseyin Güler, kamu kurum amirleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Dernek Başkanı Yıldız ve Pertek Cemevi Başkanı Güler'in yaptığı konuşmaların ardından, İlçe Müftüsü Sami Kencik'in duası ile oruç açıldı.


Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Muharrem ayının, İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek önemli olaylarla birlikte, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in Kerbala'da şehit edilmesinin hüznünü de içinde barındırdığını söyledi.


Kerbela şehitlerini rahmet ve matemle andıklarını belirten Kaymakam Kazez, "Muharrem ayının bizlere en temel öğretisi birlik beraberlik ve dayanışma duygularıdır. Çok şükür bu duyguları ilçemizde çok iyi yaşayabiliyoruz. Bu mübarek gecede bir arada olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duydum. Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, ülkemiz başta olmak üzere, dünya üzerinde barış ve huzur tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Oruç tutan vatandaşlarımızın tuttuğu oruçlarının hak katında kabulünü diliyorum" dedi.


İftar programı cemevi bahçesinde çay ve sohbetin ardından sona erdi. - TUNCELİ

Çemişgezek, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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