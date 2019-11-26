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Kaymakam Keklik: "Samsun Üniversitesi şehrimize önemli katkılar sağlayacak"
6 saat önce
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Rektör Aydın Samsun Üniversitesinin gelişim süreci hakkında Kaymakam Keklik'e bilgi paylaşımında bulundu.
Konuğuna teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Keklik, Samsun Üniversitesinin şehre önemli katkılar yapacağına inandığını dile getirerek Rektör Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN
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