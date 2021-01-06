Kaymakam Keleş'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, belediyenin yeni binasında hizmete başlamasından dolayı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Keleş, ziyarette, Çubuk Belediyesinin yeni hizmet binasının ilçeye yakışır şekilde yapıldığını ve örnek bir bina olduğunu söyledi.

Yeni binanın hayırlı olmasını dileyen Keleş, "Yeni binamız gayet güzel ve görkemli. Çubuk'a yakışır bir bina olmuş. İnşallah Çubuk'ta yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu hizmet binası ile birlikte Çubuk'un yüzü bir kat daha değişecektir diye düşünüyorum." dedi.

Başkan Demirbaş ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güzel ilçemizi bir adım daha ileriye götürebilmek için Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere resmi kurumlarımız ile görüşerek, paylaşarak, işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Projelerimizin bir bölümünü kaymakamımızla birlikte ortak yürütüyoruz. Birlikte yapılan çalışmalar ve ortak hareketler nedeniyle projelerimiz daha çabuk sonuca ulaşıyor."

Konuşmaların ardından Kaymakam Keleş, Başkan Demirbaş ile yeni hizmet binasını gezdi.