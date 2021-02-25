Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, üretime başlayan fiber fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

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Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen fiber fabrikasında incelemelerde bulundu.

Keleş ve Demirbaş, Onur Fiber AŞ'yi ziyaretlerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı,

Demirbaş, ilçeye yatırım yapmaları dolayısıyla şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Onur Urans'a plaket verdi.

Urans, yaklaşık 35 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını dile getirerek, hem teknoloji hem de kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük fiber fabrikası olduklarını ve birçok otomotiv markasının fiber aksamını fabrikalarında üreterek dünyaya ihraç ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Adem Keleş de bu önemli kuruluşların ihracata yönelik çalışmalar yapmalarının gurur verici olduğunu belirterek, Fehmi Onur Urans ve çalışanlara teşekkür etti.

Fabrikada yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiğini belirten Demirbaş da işletme tam kapasiteyle çalıştığında 400 kişiden fazla istihdam sağlanacağını dile getirdi.

İlçede son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Demirbaş, istihdam sağlayacak ve ekonomiye katkı verecek tüm yatırımcılara belediye olarak destek olduklarını ifade ederek, "İstihdam yaratan, üreten başımızın tacıdır. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.